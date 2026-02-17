Мужчина выиграл в лотерею $3,5 млн, играя одними числами 22 года

Американец 22 года играл в лотерею одной комбинацией и выиграл $3,5 млн

Житель штата Огайо сорвал джекпот в размере $3,5 млн после 22 лет игры с одними и теми же лотерейными числами, пишет UPI.

Как сообщили представители лотереи штата, мужчина из города Акрон на протяжении более двух десятилетий участвовал в розыгрышах Classic Lotto, неизменно выбирая комбинацию 6-8-16-20-26-45. По его словам, за это время он неоднократно выигрывал небольшие суммы, однако не менял набор чисел, поскольку считал себя упрямым и верил в удачу.

Выигрышным для него стал тираж от 4 февраля 2026 года. Билет был приобретен в магазине The Mapco на Браун-стрит в Акроне. Победитель рассказал, что сразу узнал свою комбинацию в опубликованных результатах розыгрыша. Полученные средства он планирует направить на покупку нового дома, а также обустройство домашнего спортзала. Кроме того, в планах семьи — строительство большого бассейна.

