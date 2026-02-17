Тюменскому подростку разорвало руку петардой

Mash: в Тюмени подростку разорвало руку и обожгло глаза взрывом петарды

В Тюмени подросток пострадал от взрыва петарды, несовершеннолетний госпитализирован с травмами руки и ожогом глаз. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел возле школы № 43. Подросток поджег петарду, из -за взрыва пиротехники мальчику разорвало руку, он также получил ожог глаз. Школьника госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По словам свидетелей, взрыв был значительно громче обычных хлопушек, петарду мальчик мог купить на одном из маркетплейсов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Благовещенске ребенку оторвало пальцы взрывом петарды. Несовершеннолетний поднял лежавшие на земле петарды, которые взорвались у него в руках. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Врачи провели срочную операцию, но полностью спасти кисть не удалось, ребенок лишился нескольких пальцев.

Ранее в Подмосковье подросток поднял с земли петарду и лишился пальцев.