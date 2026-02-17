Размер шрифта
Офтальмолог перечислила риски из-за отказа носить солнцезащитные очки зимой

Офтальмолог Шилова: отказ носить солнцезащитные очки зимой может привести к раку
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Пребывание на улице зимой в солнечную погоду без солнцезащитных очков может привести к ожогу внешних слоев роговицы, потере центрального зрения и раку кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

«Многие привыкли считать солнцезащитные очки исключительно летним аксессуаром, однако зимой глаза нуждаются в защите не меньше. Зимой снег отражает до 80% ультрафиолета, увеличивая нагрузку на глаза. Пребывание на зимнем слепящем солнце без солнцезащитных очков может вызвать ожог внешних слоев роговицы. Появляются боль, светобоязнь, слезотечение и ощущение инородного тела в глазу. Даже короткое пребывание без защиты в яркий день увеличивает риск. В офтальмологии это состояние называют фотокератитом. Хотя чаще всего с ним сталкиваются в горах сноубордисты или любители горных лыж, получить его может и городской житель во время обычной прогулки, катания на лыжах или коньках, если погода ясная, а глаза не защищены. Коварство фотокератита в том, что симптомы появляются не сразу, а спустя несколько часов — обычно к вечеру или ночью. Длительное воздействие ультрафиолета может вызывать возрастные изменения в центральной зоне сетчатки. Возможна прогрессирующая и необратимая потеря центрального зрения. Также УФ-лучи способствуют увеличению риска рака кожи век и развития новообразований на глазу и его поверхности», — сказала она.

Врач отметила, что правильные солнцезащитные очки должны блокировать ультрафиолет, защищать глаза с разных сторон и иметь подходящую плотность.

«Я настоятельно рекомендую носить солнцезащитные очки в солнечные зимние дни. Но важно выбрать правильные. Обязательно должна быть маркировка UV400. Это критически важно. Очки должны блокировать 100% ультрафиолета. Убедитесь в сертификации изделия (CE, ANSI, ГОСТ) — это гарантирует качество фильтра UV. Для города подойдут очки средней плотности (категория два-три), а для гор и условий сильного солнца — темные (категория три-четыре). Следите, чтобы очки максимально плотно прилегали к лицу и защищали глаза не только спереди, но и сбоку. Для зимы лучше всего подходят очки с поляризационным фильтром. Они убирают слепящие блики от снега и льда, делая зрение четким и комфортным. Ношение качественных солнцезащитных очков — простая и эффективная мера профилактики повреждений глаз, хронических заболеваний и преждевременного старения тканей глаза. Защита нужна круглый год, не только летом, и правильные очки обеспечивают здоровье глаз и сохраняют зрение на долгие годы», — добавила она.

Ранее врач объяснил, кому нужен тест на предрасположенность к раку и что с ним делать.
 
