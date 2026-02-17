Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Начал хватать за интимные части»: на видео попало, как водитель напал на девочку

В Краснодаре водитель схватил школьницу за интимное место и попал на камеру

В Краснодаре водитель легкового автомобиля напал на школьницу и женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

«На днях, проезжая мимо идущей по краю девочки, начал хватать ее за интимные части тела прямо из окна машины, а сегодня пытался затащить в машину женщину. И у него почти получилось, жертва укусила его за руку и смогла убежать», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как по обочине дороги идет школьница, в этот момент к ней подъезжает легковой автомобиль, водитель которого начинает трогать девочку. По словам жителей СНТ «Хуторок-Южный», пострадавшие обращаются в полицию, но водитель еще не понес наказание.

До этого в Москве кондукторша пообещала вырвать кадык пассажиру и избила его. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина кричит на мужчину и угрожает ему. По словам пассажирки, после этого кондуктор вывела москвича из транспорта и избила.

Ранее челябинец воткнул нож в женщину на дороге.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!