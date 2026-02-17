«Начал хватать за интимные части»: на видео попало, как водитель напал на девочку

В Краснодаре водитель схватил школьницу за интимное место и попал на камеру

В Краснодаре водитель легкового автомобиля напал на школьницу и женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

«На днях, проезжая мимо идущей по краю девочки, начал хватать ее за интимные части тела прямо из окна машины, а сегодня пытался затащить в машину женщину. И у него почти получилось, жертва укусила его за руку и смогла убежать», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как по обочине дороги идет школьница, в этот момент к ней подъезжает легковой автомобиль, водитель которого начинает трогать девочку. По словам жителей СНТ «Хуторок-Южный», пострадавшие обращаются в полицию, но водитель еще не понес наказание.

