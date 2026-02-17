Размер шрифта
В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп

«Водоканал Петербурга»: замерзание Ладоги благоприятно для размножения нерп
Igor Sazeev/Shutterstock/FOTODOM

Полное замерзание Ладожского озера создает благоприятные условия для размножения балтийской и ладожской нерпы. Об этом «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. 

По словам сооснователя фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, это самая хорошая зима за последние восемь лет. В организации не ожидают «большого количества пациентов» в этом сезоне, но планируют внимательно следить за развитием ситуации.

«Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», — добавил он.

Накануне синоптик Александр Колесов рассказал, что Ладожское озеро, которое является крупнейшим пресноводным водоемом Европы, полностью покрылось льдом. Он отметил, что замерзание Ладожского озера стало продолжением морозной погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее четырех откормленных тюленей выпустили в Финский залив.
 
