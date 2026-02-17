Размер шрифта
Погребняк обвинила мужа Наташи Королевой в абьюзе

Модель Погребняк назвала Тарзана мужчиной с комплексами
ТНТ

Модель и блогерша Мария Погребняк раскритиковала в Telegram-канале слова стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) о внешности своей жены Наташи Королевой.

Погребняк опубликовала ролик, в котором Глушко заявил, что «накажет» Королеву за блонд. Мужчина также заявил, что супруге надо «похудеть, чтобы пропагандировать правильные формы».

«Какие еще правильные формы? Это про кого? Наташа выглядит шикарно и имеет полное право хоть блондинкой быть, хоть брюнеткой, хоть лысой, если ей так комфортно! Но еще выбешивает это слащавое: «Это не абьюз, все очень нежно». Нет, это и есть абьюз», — заявила модель.

Погребняк заявила, что публичные комментарии о весе и цвете волос жены — это попытка принизить Королеву. Она назвала Тарзана мужчиной с комплексами. По мнению блогерши, Глушко обесценивает супругу, чтобы самому казаться значимее.

«Просто напомним Тарзану: сейчас 2026 год, правила приличия все еще существуют. И унижать жену публично — так себе способ поддержки», — заключила Погребняк.

Ранее Погребняк осудила матери Кибы за слова о «старом» Лепсе.
 
