Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Житель Донецка получил срок за работу на «Легион «Свобода России»

Жителя Донецка приговорили к 16 годам за госизмену и работу на террористов
Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил 21-летнего жителя Донецка к более 15 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств, участие в деятельности террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.

По данным ведомства, подсудимый работал на украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России». В феврале 2025 года он получил задание от членов организации задание забрать из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства и перевезти их в Курск. Выполнить задание он не успел: сотрудники Федеральной службы безопасности задержали его в Брянске.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, штрафу в 900 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и первых трех лет в тюрьме.

Также суд изъял в пользу государства деньги подсудимого в размере 4,39 тыс. рублей и его мобильный телефон.

До этого житель Улан-Удэ получил 20 лет за то, что хотел работать на террористическую организацию и перевел $3 тыс. на «поражение России».

Ранее сторожа медучреждения в Запорожской области осудили за передачу данных Украине.
 
Теперь вы знаете
«Золотой миллиард». На чем Криштиану Роналду зарабатывает больше — на футболе или соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!