Житель Донецка получил срок за работу на «Легион «Свобода России»

Жителя Донецка приговорили к 16 годам за госизмену и работу на террористов

Второй Западный окружной военный суд приговорил 21-летнего жителя Донецка к более 15 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств, участие в деятельности террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.

По данным ведомства, подсудимый работал на украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России». В феврале 2025 года он получил задание от членов организации задание забрать из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства и перевезти их в Курск. Выполнить задание он не успел: сотрудники Федеральной службы безопасности задержали его в Брянске.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, штрафу в 900 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и первых трех лет в тюрьме.

Также суд изъял в пользу государства деньги подсудимого в размере 4,39 тыс. рублей и его мобильный телефон.

