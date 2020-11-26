Лавров: Россия намерена разобраться, стоит ли иметь дело со структурами ЕС

Россия сейчас стремится понять, стоит ли ей взаимодействовать со структурами Евросоюза в их нынешнем виде. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела — как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде», — уточнил российский министр во время выступления на заседании коллегий глав МИД России и Белоруссии в Минске.

По его словам, отношения с Европейским союзом сейчас складываются непросто, это связано с непартнерским и часто «недружественным поведением ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза».

Лавров отметил, что многие страны ЕС не могут отказаться от высокомерной привычки разговаривать с другими государствами с позиции силы, такое поведение не позволяет восстановить взаимоуважительный, равноправный диалог.

«Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран «второго сорта», сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией относят и Белоруссию», — добавил Лавров.

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