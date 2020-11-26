Лукашенко: Белоруссия готова к интенсификации отношений с РФ

Белоруссия готова к усилению и интенсификации отношений с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске. Его слова передает РИА «Новости».

По мнению Лукашенко, двум странам стоит говорить не о перезагрузке, но об усилении и интенсификации отношений.

«Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — отметил президент Белоруссии.

Он также добавил, что Минск хотел бы иметь не просто добрососедские отношения Россией, а очень близкие братские отношения.

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