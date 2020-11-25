В администрацию Байдена могут войти республиканцы

Демократ Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, допустил, что может назначить республиканцев на должности в свою администрацию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Да, нам осталось сделать еще много разных назначений», — ответил Байден на соответствующий вопрос.

По словам политика, его цель — сделать так, чтобы страна была единой.

При этом Байден уточнил, что если такие назначения и будут, то о них будет объявлено не в ближайшее время.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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