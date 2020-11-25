В штабе Байдена не считают необходимым его общение с Трампом

Прямые консультации по передаче полномочий между демократом Джозефом Байденом и действующим президентом США Дональдом Трапом не являются необходимостью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя избирательного штаба демократа Кейт Бедингфилд.

По ее словам, в штабе Байдена довольны тем, как осуществляется процедура передачи полномочий будущей администрации.

«Наша команда уже начала получать информацию, необходимую для успешного продолжения этого процесса», — сказала Бедингфилд и добавила, что в штабе не считают необходимым прямое общение Трампа с Байденом.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден прослезился, говоря о влиянии COVID-19 на психическое здоровье американцев

— Пушков допустил начало «ледяной войны» между Россией и США

— Си Цзиньпин поздравил Байдена c победой на выборах