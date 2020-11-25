Байден сообщил условие встречи с Трампом

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден, объявленный американскими СМИ победителем на выборах, заявил, что готов встретиться с действующим президентом Дональдом Трампом при одном условии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что встретится с Трампом, если тот попросит об этом.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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