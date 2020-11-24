Байден представил членов своей будущей администрации

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден представил претендентов на место в его администрации. Это было сделано в ходе мероприятия в Вилмингтоне, штате Делавэр, трансляция велась в Twitter политика.

Претенденты на министерские посты поднялись на сцену вместе с Байденом.

Так, демократ представил будущего главу госдепа Тони Блинкена, а также Линду Томас-Гринфилд в качестве будущего постпреда при ООН. Кроме того, Байден представил Алехандро Майоракса как потенциального главу министерства внутренней безопасности, Джейка Салливана в качестве кандидата на место советника по национальной безопасности и экс-госсекретаря Джона Керри — как ответственного по климату.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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