США ввели санкции против компаний из России

США ввели санкции против трех российских организаций, сообщается на сайте американского Федерального реестра.

Согласно заявлению, в санкционный список попали «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group.

По мнению Вашингтона, эти организации нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Американским государственным учреждениям запрещено сотрудничать с этими компаниями.

Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

Ранее США внесли в список санкций по КНДР две базирующиеся в России компании: ООО «Чхолсан» и ООО «Мокран».