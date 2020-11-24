Лавров объяснил, почему Путин провел очный прием послов в Кремле на фоне пандемии

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему президент России Владимир Путин лично присутствовал на приеме иностранных послов в Кремле во время вручения ему верительных грамот. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 внесла ряд существенных корректив во все стороны жизни как человечества, так и главы государства.

«Но все-таки есть какие-то каноны, которые Россия как минимум стремится уважать — и очное участие Путина в церемонии подтверждает приверженность традициям», — подчеркнул Лавров.

В Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот от иностранных послов Путину. Мероприятие прошло в Александровском зале. Однако в Кремле отказались от личной передачи грамот из рук в руки из-за продолжающейся пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 59,5 млн заболевших, свыше 41 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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