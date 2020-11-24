Передача власти Байдену начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности

Передача власти в Соединенных Штатах Джо Байдену начнется с обсуждений пандемии и национальной безопасности, заявил исполнительный директор штаба Байдена по передаче власти Йоханнес Абрахам. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Абрахам, официальные лица штаба по передаче власти начнут встречи с федеральными официальными лицами в ближайшие дни.

На встречах планируется обсудить реакцию на пандемию, а также интересы США в области нацбезопасности, рассказал Абрахам.

«Мы также намерены получить полное представление о попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения», — отметил Абрахам.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти. Действующий глава государства Дональд Трамп распорядился начать передачу власти.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена.

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