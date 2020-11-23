Путин посетит город Саров в Нижегородской области
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин планирует посетить город Саров в Нижегородской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Да, такая поездка планируется», — сказал представитель Кремля.
По его словам, визит главы государства назначен на 25 ноября.
В прошлый раз президент посещал Саров в 2014 году, чтобы встретиться с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин подписал закон об отсрочке призыва для опекунов маленьких сестры или брата
— Путин утвердил повышение НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год
— Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики