Путин посетит город Саров в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин планирует посетить город Саров в Нижегородской области. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, такая поездка планируется», — сказал представитель Кремля.

По его словам, визит главы государства назначен на 25 ноября.

В прошлый раз президент посещал Саров в 2014 году, чтобы встретиться с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

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