В МИД РФ прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

Россия после выхода США из Договора по открытому небу рассчитывает на то, что страны Европы намного больше заинтересованы в существовании договора и будут соблюдать его условия. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА «Новости».

«Допустим гипотетическую ситуацию: Россия тоже вышла из договора. Кого они будут инспектировать? Сами себя? Договор умирает, а транспарентность, военная безопасность обязательны для всех», — отметил дипломат.

По его словам, в интересах самих европейских стран переподтвердить свои обязательства в рамках договора на фоне сведений о том, что Вашингтон давит на других участников, чтобы те предоставляли им разведданные, полученные во время полетов над территорией России.

Гаврилов отметил, что если сейчас соблюдение договора проверить сложно, то в будущем это можно будет осуществить. Он подчеркнул, что РФ даст жесткий ответ тем странам-членам ДОН, которые будут передавать данные своих наблюдательных полетов Соединенным Штатам.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из ДОН.

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