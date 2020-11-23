Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выздоровел от коронавируса.

«Наконец-то у меня отрицательный результат теста на коронавирус», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что рад вернуться к привычному режиму работы.

Также глава государства напомнил, что необходимо не забывать о риске заражения, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Президент Украины сообщил о заражении коронавируса 9 ноября.

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