Зеленский вылечился от коронавируса
Катерина Медведева
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выздоровел от коронавируса.
«Наконец-то у меня отрицательный результат теста на коронавирус», — сообщил он на своей странице в Facebook.
Зеленский отметил, что рад вернуться к привычному режиму работы.
Также глава государства напомнил, что необходимо не забывать о риске заражения, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.
Президент Украины сообщил о заражении коронавируса 9 ноября.
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