Лавров заверил в безуспешности попыток усомниться в договоренностях по Карабаху

Попытки подвергнуть сомнению трехстороннее заявление по урегулированию в непризнанном Нагорном Карабахе останутся безуспешными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

«Мы тоже отмечаем..., что есть попытки подвергнуть сомнению эти договоренности. Но я думаю, что эти попытки не увенчаются успехом», — сказал Лавров.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США) неоднократно подчеркивали важность трехстороннего заявления.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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