Власти Джорджии признали ошибочное сообщение о сертификации результатов выборов

Власти Джорджии по ошибке заявили о сертификации итогов выборов на территории этого штата. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на помощницу вице-губернатора штата Джордан Фукс.

«Один из наших сотрудников по ошибке выслал неверный пресс-релиз», — приводит слова Фукс издание.

Она также сообщила, что власти осущесвят сертификацию итогов выборов в намеченный для этого период времени. Это период уже истек в 17.00 по местному времени (01.00 субботы, 21 ноября, мск).

Ранее сообщалось, что результаты пересчета в Джорджии голосов граждан, проголосовавших на президентских выборах в США, подтвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.