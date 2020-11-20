Комитет Думы рекомендовал принять во II чтении законопроект о Госсовете

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Нижней палате принять во втором чтении законопроект о Государственном совете России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

В законопроекте указано, что Госсовет возглавит президент страны. Госсовет в первую очередь должен содействовать главе государства в вопросах согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ.

Отмечается, что членами Госсовета по должности являются: премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента и главы регионов. По решению главы государства в его состав могут войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также другие лица.

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