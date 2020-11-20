NYT: невестка Трампа планирует стать сенатором

Жена сына действующего президента США Эрика Трампа Лара планирует принять участие в выборах в сенат в 2022 году. Об этом информирует газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в качестве своей цели 38-летняя Лара выбрала штат Северная Каролина, уроженкой которого является.

Ранее сенатор от этого штата, представитель Республиканской партии, заявил, что не намерен переизбираться после окончания своего срока через два года.

Лара Трамп стала супругой сына будущего американского президента Эрика в 2014 году. Ранее она работала телевизионным продюсером, тренером личностного роста и даже поваром. В 2016 и 2020 годах она была советником в предвыборной кампании Дональда Трампа.

Коллеги Лары Трамп в штабе президента отметили, что девушка одарена харизматичностью и «природными инстинктами», которые необходимы для политика.

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