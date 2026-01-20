Размер шрифта
Глава ЕК анонсировала принятие Евросоюзом собственной стратегии безопасности

Фон дер Ляйен: ЕС в 2026 году примет стратегию безопасности, включая Арктику
Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейский союз (ЕС) в текущем году примет собственную стратегию безопасности, в которую войдет и новая стратегия по Арктике. Об этом сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Я считаю, что Европе необходимо адаптироваться к новой архитектуре безопасности и реалиям, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Именно поэтому Европа готовит собственную стратегию безопасности, которую мы планируем представить позже в этом году», — рассказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в основе стратегии безопасности ЕС будет лежать принцип, что суверенные народы должны самостоятельно определять свое будущее.

20 января газета Politico со ссылкой на источники написала, что ЕС в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран — членов союза на разных уровнях связаться с американскими коллегами и донести до них, что со стороны Европы может последовать «силовой» ответ.

До этого председатель оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что если американский лидер отдаст приказ военнослужащим вторгнуться в Гренландию, «это будет война». По его словам, Копенгаген отдает себе отчет, что Вашингтон имеет преимущество с военной точки зрения, но даже так попытки захватить остров все равно обернутся для США катастрофой.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен Холодной войны.

