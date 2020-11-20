Администрация Трампа подтвердила его участие в саммите АТЭС
Ника Пикекатлет
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В администрации действующего президента США Дональда Трампа заявили, что политик примет участие в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Отмечается, что саммит пройдет в формате видеоконференциии в пятницу, 20 ноября.
«Президент Трамп примет завтра участие в виртуальном саммите АТЭС», — подчеркнул собеседник.
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