Reuters: ЕС готовит новые санкции против Белоруссии
Главы МИД стран Евросоюза договорились ввести новые санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Как рассказали собеседники агентства, ограничительные меры подготовят через несколько недель. По их словам, они будут касаться в том числе организаций, финансирующих президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке.
Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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