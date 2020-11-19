Reuters: ЕС готовит новые санкции против Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза договорились ввести новые санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Как рассказали собеседники агентства, ограничительные меры подготовят через несколько недель. По их словам, они будут касаться в том числе организаций, финансирующих президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская обсуждает с ЕС новые санкционные меры против Белоруссии

— Белоруссия дополнила зеркальные санкции в отношении стран ЕС и Канады

— ЕС, Великобритания и США призвали Минск уважать свободы белорусского народа