Мень планирует сотрудничать со следствием по делу о хищении 700 млн рублей
Экс-губернатор Ивановской области, аудитор Счетной Палаты Михаил Мень считает свое уголовное дело недоразумением и планирует сотрудничать со следственными органами. Об этом в интервью ТАСС сообщил его адвокат Мурад Мусаев.
«Он намерен давать показания и доказать свое честное имя, считает задержание недоразумением. Возможно, имеет место быть и оговор. Совершенно точно не совершал никакого преступления», — сказал адвокат.
Мусаев добавил, что сейчас экс-губернатору сейчас тяжело восстановить «события десятилетней давности», однако он «точно не причастен к растрате».
Михаил Мень был задержан сотрудниками МВД и ФСБ 18 ноября. Ему предъявили обвинение в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совет Федерации РФ.
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