ЕС, Великобритания и США призвали Минск уважать свободы белорусского народа

Представительство ЕС в Белоруссии обнародовало заявление представленных в Минске государств-членов союза, а также посольства Великобритании, Швейцарии и США, в котором местные власти призываются уважать права и свободы белорусского народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы белорусского народа», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, после президентских выборов 9 августа «количество задержаний мирных демонстрантов приближается к 30 тысячам, число политически мотивированных уголовных дел приближается к 900, список политических заключенных продолжает расширяться и насчитывает более 100 имен».

«Нет указаний на то, что власти расследуют тысячи заявлений о проявлениях жестокости силовых структур, поданных с середины августа, или убийства протестующих, в том числе совсем недавнее убийство Романа Бондаренко», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится об «особенно жестком» давлении на медицинские, академические и медийные сообщества.

«До сих пор белорусские власти отвечали на наши совместные дипломатические усилия изгнанием и запугиванием наших коллег. Мы предлагаем властям повторно рассмотреть наши неоднократные запросы о доступе к политическим заключенным и пенитенциарным учреждениям», — говорится в сообщении.

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