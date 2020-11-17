Депутат Рады сравнил введение «карантина выходного дня» с лечением подорожником

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк сравнил введение «карантина выходного дня» на Украине с лечением перелома подорожником. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вводить карантин выходного дня – это то же самое, что лечить перелом костей папоротником или подорожником: возможно, и поможет, но это будет чистая случайность», — заявил Железняк.

При этом он предложил парламенту пересмотреть ограничительные меры, чтобы облегчить ситуацию для предпринимателей, которые особенно страдают от происходящего.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о 11 968 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.

Таким образом, их число выросло до 557 657 по состоянию на утро 17 ноября.

Больше всего заболевших в Киеве — 52 642. Следом идут Харьковская (48 586), Львовская (37 970), Одесская (34 176) и Черновецкая (28 692) области. Число летальных случаев достигло 9 856.

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