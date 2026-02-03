Размер шрифта
Общество

На Кубани отец два года «воспитывал» детей электрошокером

В Краснодарском крае отец истязал дочь и сына электрошокером

В Отрадненском районе Краснодарского края отец систематически избивал своих 8-летнего сына и 10-летнюю дочь электрошокером, чтобы скрыть следы побоев, он запрещал детям посещать школу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в течение двух лет мужчина истязал своих несовершеннолетних детей. 32-летний отец бил дочь и сына металлической палкой, заставлял стоять на коленях на горохе и применял электрошокер.

Когда о происходящем в семье стало известно, брата и сестру поместили в социальное учреждение. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, материалы расследования рассмотрит суд. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Южно-Сахалинске приемная мать избила пятилетнюю дочь до комы. Два месяца назад девочка уже поступала в медучреждение с кровоподтеками и гематомами. Тогда информацию передали в органы опеки.

Ранее в Новосибирске супруги «изгоняли сущность» из дочери знакомых крапивой и прутом.
 
