13-летний мальчик четыре часа плыл по морю ради спасения матери и брата с сестрой

В Австралии подросток преодолел бурное море ради спасения своих родных
9News Perth

Подросток из Австралии проплыл четыре километра по бурному морю в шторм, чтобы спасти родных, передает «Би-би-си».

Все произошло в пятницу, 30 января, когда 13-летний Остин Аппельби вместе с матерью Джоанн Аппельби, 12-летним братом и восьмилетней сестрой катались на байдарках и сапбордах у залива Географ, в 200 км южнее Перта.

Внезапно начался шторм, и семью унесло в море. Мальчик на каяке решил вернуться на берег за помощью, но судно заполнилось водой, и ему пришлось плыть самому.

«Я боролся с сильным волнением, а потом байдарка перевернулась миллион раз, и я так долго держался за нее, что мне показалось, будто я что-то вижу в воде, и мне стало очень страшно. Я просто повторял про себя: «Не сегодня, не сегодня, не сегодня. Я должен продолжать»», — признался Остин.

Чередуя брасс, вольный стиль и плавание на спине, он два часа плыл в спасжилете, а потом еще два — без него, добрался до пляжа и пробежал 2 км до телефона.

В 18:00 началась поисково-спасательная операцию с привлечением водной полиции, волонтеров и вертолета. К 20:30 спасатели нашли женщину с детьми на сапборде в 14 км от берега и спасли.

Инспектор полиции Джеймс Брэдли назвал мальчика героем, отметив его решимость и смелость.

Ранее на Сахалине водолаз провел в ледяной воде 20 часов и выжил.
 
