Алена Блин о съемках в кино: «Ничего не поздно»

Журналистка Жигалова не исключила, что может сыграть главную роль в кино

Блогерша и журналистка Алена Жигалова, известная как Алена Блин, заявила в беседе с POPCAKE, что никогда не поздно начать работать в кино.

Жигалова напомнила, что получила свою первую роль в 45 лет. Она снялась в комедии «Равиоли Оли».

«Ничего не поздно. Может, еще где-нибудь в главной роли снимусь», — поделилась журналистка.

В декабре Ольга Бузова объявила о выходе своего первого полнометражного фильма «Равиоли Оли». Картина выйдет 5 февраля. Главную роль исполнила сама Бузова. По сюжету знаменитость покупает убыточный завод по производству пельменей по совету своего спутника.

Режиссер фильма — Андрей Никифоров. В картине также снялись Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова, Алена Жигалова, Любовь Сидоркина, Константин Карасик, Олег Верещагин, Дмитрий Белоцерковский, Андрей Свиридов, Юлия Сулес, Ольга Виниченко.

Продюсер проекта Лика Бланк призналась, что на создание фильма ее вдохновил поход с Бузовой в ресторан два года назад. В личной беседе артистка призналась, что поправилась, поскольку нашла «лучшую доставку пельменей».

