Политическое давление на руководство Украины усилилось после публичного признания президентом страны Владимиром Зеленским «бусификации», то есть принудительной мобилизации, которую проводят представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что, признав «бусификацию», Зеленский совершил «поразительный разворот в своей позиции», так как всего несколько месяцев назад сообщения о насильственной мобилизации опровергались «как российская дезинформация или выдумки, созданные при помощи искусственного интеллекта».

«По сути, президент открыто дал название крайне спорному социальному явлению, которое ранее практически не привлекало внимания официальных лиц. В то же время точный смысл этого заявления остается неясным. Зеленский не уточнил никаких конкретных мер по прекращению принудительной мобилизации», — пишет BZ.

Журналист подчеркнул, что ситуация с мобилизацией в украинских городах «пока почти не изменилась», и сейчас встает вопрос, как именно Киев готов отказаться от «бусификации», «не сталкиваясь с давлением со стороны ведущих военных деятелей страны».

Газета предполагает, что Зеленский мог затронуть тему работы ТЦК по нескольким причинам. Так, это может быть посланием, что Зеленский не несет за «бусификацию» никакой ответственности, а другая интерпретация предполагает, что Киев надеется на скорое завершение боевых действий и готовится к ослаблению мобилизации. Однако более вероятной считается версия о том, что Украина собирается сделать акцент на контрактной системе. Также есть мнение и о том, что правительство Зеленского может использовать дискуссии для «дальнейшего усиления мобилизации» — например, с помощью снижения призывного возраста или ужесточения мер против «сознательных отказчиков», взглядам которых противоречат военные действия.

«В любом случае, одно можно сказать наверняка: с публичным признанием «бусификации» политическое давление на украинское руководство усилилось. Станут ли слова Зеленского подлинным поворотом к изменению курса или же это всего лишь часть коммуникационной стратегии, станет ясно в ближайшие недели», — отмечает издание.

14 января в выступлении перед депутатами Верховной рады новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона украинцев, а 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть. Федоров отметил, что проблему ТЦК «нельзя игнорировать» и пообещал, что после комплексного аудита Минобороны предложит «системное решение», чтобы «решить накопившиеся за годы проблемы».

Затем президент Украины Владимир Зеленский поручил Федорову «разобраться с вопросом бусификации».

Ранее ВСУ пожаловались на критическую нехватку солдат на фронте.