Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В доме сочинского экс-судьи нашли оружие и схожую с нацистской атрибутику

В доме экс-судьи Слуки в Сочи нашли ружья и ножи, схожую с нацистской атрибутику
Евгений Одиноков/РИА Новости

В доме бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, который был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, обнаружили несколько ружей, пистолеты, ножи, коллекционные статуэтки и ловца снов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фотоматериалы.

Из них следует, что мужчина, по всей видимости, также коллекционировал нацистскую атрибутику. На фотоматериалах видны предметы, схожие с немецкими пистолетом-пулеметом МР-40 и гранатой М-24. На другом снимке запечатлен внешне похожий на немецкий кортик атрибут, на котором присутствует свастика.

3 февраля сообщалось об аресте Слуки.

В январе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Слуки. По данным следствия, экс-судья в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. В результате Слука вынес семь заведомо неправосудных решений, из-за которых в Сочи изъяли из муниципальной собственности земельные участки.

Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений.

Ранее имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!