В доме сочинского экс-судьи нашли оружие и схожую с нацистской атрибутику

В доме экс-судьи Слуки в Сочи нашли ружья и ножи, схожую с нацистской атрибутику

В доме бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки, который был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, обнаружили несколько ружей, пистолеты, ножи, коллекционные статуэтки и ловца снов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фотоматериалы.

Из них следует, что мужчина, по всей видимости, также коллекционировал нацистскую атрибутику. На фотоматериалах видны предметы, схожие с немецкими пистолетом-пулеметом МР-40 и гранатой М-24. На другом снимке запечатлен внешне похожий на немецкий кортик атрибут, на котором присутствует свастика.

3 февраля сообщалось об аресте Слуки.

В январе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Слуки. По данным следствия, экс-судья в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. В результате Слука вынес семь заведомо неправосудных решений, из-за которых в Сочи изъяли из муниципальной собственности земельные участки.

Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений.

