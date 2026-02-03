Россиянина оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки

В Воронежской области оштрафовали местного жителя за прослушивание песни «Гулянка» украинской певицы Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Об этом сообщила пресс-служба Нововоронежского городского суда в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что в конце января мужчина слушал песню Сердючки в автомобиле, припаркованном у жилого дома. Основанием для привлечения его к административной ответственности стала строчка «Еще не вмерла Украина». Суд расценил эти слова как поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мужчине был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Это не первый раз, когда суд в России штрафует за песню «Гулянка» Верки Сердючки. В ноябре прошлого года штраф в размере 50 тысяч рублей получил другой житель Воронежской области за аналогичное правонарушение. Его признали виновным по статье административного кодекса «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Уточняется, что в ноябре этого года в ночные часы мужчина публично воспроизводил песню в поддержку украинских войск в своей машине.

Ранее продюсер высказал мнение, что на Украине сделали из Верки Сердючки очередную «боксерскую грушу».