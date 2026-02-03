Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянина оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки

Житель Воронежской области получил штраф 50 тыс. рублей за песню Верки Сердючки
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Воронежской области оштрафовали местного жителя за прослушивание песни «Гулянка» украинской певицы Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко). Об этом сообщила пресс-служба Нововоронежского городского суда в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что в конце января мужчина слушал песню Сердючки в автомобиле, припаркованном у жилого дома. Основанием для привлечения его к административной ответственности стала строчка «Еще не вмерла Украина». Суд расценил эти слова как поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мужчине был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Это не первый раз, когда суд в России штрафует за песню «Гулянка» Верки Сердючки. В ноябре прошлого года штраф в размере 50 тысяч рублей получил другой житель Воронежской области за аналогичное правонарушение. Его признали виновным по статье административного кодекса «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Уточняется, что в ноябре этого года в ночные часы мужчина публично воспроизводил песню в поддержку украинских войск в своей машине.

Ранее продюсер высказал мнение, что на Украине сделали из Верки Сердючки очередную «боксерскую грушу».
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!