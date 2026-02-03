Россиянам объяснили, как обезопасить квартиру и дачу от пожара

В домах и квартирах, особенно на верхних этажах, важно устанавливать пожарные извещатели и датчики — они помогут своевременно обнаружить возгорание, задымление или утечку газа. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Существует несколько разновидностей извещателей. Дымовые реагируют на видимый дым и подходят для обнаружения тлеющих возгораний. Тепловые датчики срабатывают при росте температуры от 54 до 68 градусов. Газовые анализаторы — это датчики угарного газа и метана. Как правило, для квартир используют автономные дымовые извещатели на батарейках — это самые распространенные и доступные датчики, которые можно купить в специализированных магазинах. Хорошо, если извещатели оборудованы батарейками типа «крона», поскольку они дольше держат заряд. Задача этого извещателя — предупредить о возгорании, которое может произойти в комнате», — Бойко.

В домах с печным отоплением или камином, по словам эксперта, ставят тепловые извещатели и комбинируют их с дымовыми датчиками. А при газовом отоплении — датчики угарного газа (СО).

«Тепловые датчики срабатывают на повышение температуры, но не всегда температура — это уже какое-то открытое пламя. Поэтому дымовые извещатели являются, в общем то, самыми классическими и универсальными. Если рассматривать дома с каминами, как правило, ставят тепловые извещатели в районе камина, а в смежных помещениях устанавливают дымовые извещатели. Если есть газовое отопление, то ставят датчики угарного газа. На метан дымовые извещатели тоже устанавливают. То есть это классическое, так сказать, оборудование, которое применимы в любом помещении, в любой комнате», — пояснил Бойко.

Эксперт также обратил внимание, что любое пожарно-техническое оборудование должно иметь паспорт, сертификат соответствия и устанавливаться по инструкции, которая идет к данному изделию.

«Хорошо иметь в каждой квартире выше четвертого этажа самоспасатель «Шанс»-Е — это средство, которое позволит эвакуироваться в безопасную зону из задымленного помещения в течение 25 минут без проблем. Или кого-то спасти, кого-то эвакуировать в безопасную зону. Как правило, такие самоспасатели покупают и приобретают на каждого члена семьи. Кроме этого, я бы советовал в каждом доме иметь первичные средства пожаротушения и при наступлении чрезвычайной ситуации воспользоваться огнетушителем», — заключил Бойко.

