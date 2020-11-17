Нетаньяху и Байден провели «теплую беседу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе премьера отметили, что разговор политиков прошел в форме «теплой беседы».

В ходе переговоров Нетаньяху заявил, что фундаментом безопасности Израиля является «особая связь» страны с США.

Кроме того, стороны договорились провести встречу в ближайшем будущем, чтобы обсудить вопросы, «поставленные на карту».

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