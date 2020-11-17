Лавров: РФ приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления по Карабаху

Россия приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом», — сказал российский министр.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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