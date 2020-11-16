Советник Трампа признал победу Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, судя по всему, побеждает на президентских выборах. Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет РИА «Новости».

«Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис, и явно все сейчас указывает на это, у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности», — приводятся слова О'Брайена.

Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать «большие иски», чтобы доказать свою точку зрения. Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях.

Американцы выбирали нового президента 3 ноября. Сопоставив полученные данные, многие СМИ заявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена. Его уже поздравили многие мировые лидеры. Трамп планирует отстаивать собственную победу в суде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В штабе Байдена прокомментировали слова Трампа о выборах

— Трамп заявил, что выиграл выборы

— Трамп вновь объявил, что выиграл президентские выборы