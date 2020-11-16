Глава ПАСЕ прервал визит в Россию

Встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом, которая должна была состояться 16 ноября, отменена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

Пока причины отмены встречи не называются. По информации источника в российском парламенте, Дамс мог контактировать с больным коронавирусом, поэтому решил прервать визит в Москву.

О встрече Матвиенко и Дамса стала известно на прошлой неделе.