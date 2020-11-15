Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55%

Исследовательская компания Intellect Group и общественная ассоциация SPERO провела экзитпол, в ходе которого определилось лидерство экс-премьера Молдавии, главы партии «Действие и солидарность» Майи Санду на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным опроса, за ее кандидатуру свои голоса отдали 55% избирателей.

При этом за действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 45% участвовавших в выборах граждан.

Глава кампании Ян Лесневский отметил, что exit-poll проводился на территории избирательных участков в Молдавии и не учитывал мнения на иностранных участках.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.

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