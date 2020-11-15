Явка на второй тур выборов президента в Молдавии превысила 50%

Половина избирателей в воскресенье, 15 ноября, проголосовала на втором туре президентских выборов в Молдавии. Об этом следует из предварительных данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Согласно данным ЦИК, проголосовали уже свыше 1,6 млн человек.

Как передает ТАСС во втором туре выборов президента в Молдавии нет обязательного порога явки, поэтому победу одержит тот, у кого будет большинство голосов.

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