Трамп объяснил, почему Байден «выиграл выборы»

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал, почему кандидат от Демократической партии Джо Байден «выиграл выборы». Об этом он написал в своем Twitter, комментируя сюжет Fox News о сопернике.

Глава Белого дома подчеркнул, что подсчет голосов после выборов производила «частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием». Он подчеркнул, что наблюдатели также не были допущены на избирательные участки для контроля над процессом.

«Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы», — написал Трамп.

По его словам, в на «победу» Байдена также повлияли «фейковые» и «молчаливые» СМИ.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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