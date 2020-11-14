Трамп: ручной подсчет голосов в Джорджии делает невозможной проверку их подлинности

Президент США Дональд Трамп заявил, что ручной подсчет голосов в штате Джорджия делает невозможной проверку их подлинности. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Указ о согласии, подписанный Государственным секретарем Джорджии с одобрения губернатора, делает невозможным проверку и сопоставление подписей на бюллетенях, конвертах и т. д.», — говорится в сообщении.

Ранее в Джорджии приняли решение посчитать голоса избирателей в ручном режиме.

Как сообщалось, кандидат от демократов Джо Байден победил в штате Джорджия, действующий президента США Дональд Трамп — в Северной Каролине.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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