Fox News: Трамп «настроен на честный бой» и покинет пост при проигрыше

Президент США Дональд Трамп покинет Белый дом в установленные сроки, если кандидат от демократов Джо Байден победит на выборах. Об этом сообщил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после своей беседы с Трампом, пишет ТАСС.

«Он заверил меня, что является реалистом и поступит правильно. Он создал у меня полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса подсчитаны..., он будет следовать конституции Соединенных Штатов. Он освободит офис президента в оговоренные конституцией сроки», — сказал Ривера.

Он подчеркнул, что Трамп «настроен на честный бой» и не будет свергать избранного президента.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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