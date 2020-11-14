В Бундестаге заявили о беспочвенной атаке на Россию из-за ситуации с Навальным

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон раскритиковал официальную точку зрения руководства страны по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом пишет kp.ru.

По мнению политика, своими действиями Германия показывает низшую точку немецкой внешней политики при канцлере Ангеле Меркель.

«Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, — это атака на Россию», — сказал Быстрон.

По мнению политика, отношения России и Германии сейчас «близки к катастрофе».

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести российских граждан и научного института из-за инцидента с Навальным.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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