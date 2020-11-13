Лукашенко ответил Зеленскому фразой «Чья бы корова мычала»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение к нему украинского лидера Владимира Зеленского без указания президентской должности, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет», — заявил Лукашенко.

По его словам, рейтинг украинского лидера за два года обвалился с 70% до порядка 30%.

«Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Зеленский заявил, что к Лукашенко будет обращаться по имени и фамилии, без указания президентской должности.