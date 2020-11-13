Лукашенко ответил Зеленскому фразой «Чья бы корова мычала»
Валерия Исполатова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обращение к нему украинского лидера Владимира Зеленского без указания президентской должности, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет», — заявил Лукашенко.
По его словам, рейтинг украинского лидера за два года обвалился с 70% до порядка 30%.
«Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского — молчала», — заявил президент Белоруссии.
Ранее Зеленский заявил, что к Лукашенко будет обращаться по имени и фамилии, без указания президентской должности.