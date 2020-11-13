Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов, несмотря на действия его администрации

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сфальсифицировали прошедшие в стране выборы главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что раньше представители политической силы «проповедовали», что избирательная система США является небезопасной и сфальсифицированной.

По его словам, в этом году члены партии утверждают, что администрация Трампа совершила «замечательную работу», сделав выборы 2020 года «самыми безопасными в истории».

«Это действительно правда, за исключением того, что совершили демократы. Фальсифицированные выборы!» — написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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