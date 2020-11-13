Лукашенко призвал не делать политику на людских смертях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям не была нужна смерть оппозиционера Романа Бондаренко и призвал не делать политику на гибели людей. Об этом пишет агентство БелТА.

«Они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Это же чей-то ребенок», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что «нельзя на гибели людей делать политику». По его словам, он уже попросил правоохранителей провести расследование.

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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