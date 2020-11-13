Соратники заявили о задержании одного из лидеров армянской оппозиции Царукяна

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Руководитель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян во время... Руководитель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян во время...
Руководитель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян во время...
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Правоохранители везут лидера крупнейшей оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в Службу национальной безопасности (СНБ), сообщила член парламентской фракции «Процветающая Армения» Ивета Тоноян. Об этом пишет «Интерфакс».

«Правоохранители заходят в дома депутатов «Процветающей Армении», также прислали извещения о явке из следственной службы. Царукяна везут в СНБ»», — сказала Тоноян.

Ранее Царукяна арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков, но суд это неправомерным и освободил политика.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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